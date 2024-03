Ravenna, rapina un bar tabacchi e strattona una dipendente

Momenti di paura nella tarda di serata di mercoledì 6 marzo 2024 all’interno di un bar tabacchi di via Codronchi 120. Qui, poco dopo le 20, una persona con il volto coperto da una sciarpa ha fatto irruzione nel locale che si trova all’angolo con via Santucci, nel cuore del Bosco Baronio. Il malvivente ha strattonato in malo modo una delle dipendenti, una donna di nazionalità cinese, per riuscire a mettere le mani sulla cassa e portare via i soldi presenti. Un bottino, stando a una prima stima, decisamente contenuto che si dovrebbe aggirare attorno a poche decine di euro. Subito dopo è scappato fuori dal bar allontanandosi a piedi, anche se non si esclude la presenza di complici. Sul posto si sono recate subito le volanti della polizia che hanno interrogato alcuni potenziali testimoni per avviare le prime indagini. Importanti saranno anche le eventuali immagini presenti nelle diverse telecamere posizionate in zona.