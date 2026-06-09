Ravenna, rapina in banca: 5 arresti tra Forlì-Cesena e Catania VIDEO

Dalle prime ore di oggi, 9 giugno, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ravenna, nei territori delle province di Forlì-Cesena e Catania, coadiuvati dai colleghi dei Comandi Provinciali, dal 13° Nucleo Elicotteri CC di Forlì e dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna, hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Ravenna, su richiesta della Procura della Repubblica di Ravenna, nei confronti di 5 persone ritenute responsabili di una rapina messa a segno qualche mese fa ai danni della filiale di San Zaccaria della Cassa di Ravenna. I dettagli dell’operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà nella tarda mattinata di oggi in Procura a a Ravenna.

La Cassa di Ravenna Spa in una nota ha espresso ”vivo apprezzamento al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna per la brillante operazione che ha portato all’identificazione e all’arresto di cinque persone ritenute responsabili della rapina compiuta pochi mesi fa alla filiale di San Zaccaria della Cassa di Ravenna. La Cassa di Ravenna Spa sottolinea di essere dotata in tutte le sedi e le filiali del proprio Gruppo Bancario, privato e indipendente dal 1840, di nuove tecnologie per la registrazione degli ingressi nelle proprie strutture: gli elementi raccolti da tali nuove tecnologie sono sempre a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze dell’Ordine”.