Ravenna. Rapina due ragazze sedute al bar a Punta Marina

Nel tardo pomeriggio scorso, i Carabinieri del Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna, hanno arrestato un trentunenne nordafricano, senza fissa dimora, per rapina commessa poco prima, in danno di due minorenni. Le ragazze erano sedute presso i tavolini di un noto bar della località marittima ravennate, intente a parlare tra di loro, quando all’improvviso, senza alcun motivo sono state aggredite verbalmente dall’uomo. Intimorite dal suo atteggiamento, le due minori hanno preferito ignorare lo stesso, che, non soddisfatto, si è avventato su entrambe, riuscendo a strappare una catenina d’oro dal collo di una di loro. Prima di darsi alla fuga, ha rubato anche i cellulari delle malcapitate.

Le vittime, seppur terrorizzate, hanno allertato il 112 che immediatamente ha fatto convergere sul posto le pattuglie presenti in zona.

I militari della Radiomobile della Compagnia di Ravenna, che si trovavano a poca distanza, grazie alla descrizione fornita dalle ragazze e da alcuni testimoni presenti, hanno rintracciato il rapinatore, che, a seguito di perquisizione è stato trovato anche in possesso di un taglierino.

La refurtiva è stata restituita alle due ragazze, che fortunatamente, a parte il grande spavento non hanno subito lesioni.

Il rapinatore è stato tratto in arresto e su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica, associato presso la locale casa circondariale.