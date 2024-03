Ravenna, rapina a mano armata alla Stadera. Legacoop: “Vicini alla commessa aggredita e ai titolari”

Legacoop Romagna esprime la massima solidarietà alla cooperativa Stadera, vittima nella giornata di ieri di una rapina a mano armata nel suo spazio mercato di via Cesari. Mercoledì verso le 19, un uomo armato è arrivato in bicicletta nell’esercizio di via Cesari e ha puntato una pistola verso la commessa, sottraendo circa 1000 euro dalla cassa. Inseguito da due clienti si è poi dato alla fuga a piedi.

“Alla commessa che ha subito l’aggressione, in particolare, va il più sentito sostegno di tutte le cooperatrici e i cooperatori - si legge nella nota di Legacoop - nata nel 2020 sulla base di alcune pionieristiche esperienze internazionali, Stadera ha vinto il bando Coopstartup Romagna per la creazione di nuove cooperative ispirate ai valori della sostenibilità, della democrazia e dell’equità sociale. L’impegno di Stadera ha consentito di dar vita a un modello attivo di partecipazione nel quale i soci sono proprietari, clienti esclusivi e gestori del negozio in cui fanno la spesa. Questo consente a centinaia di famiglie di sperimentare un nuovo modo di fare impresa nel settore della distribuzione, per avere prodotti di qualità a prezzi accessibili. Stadera merita di continuare la sua missione, avendo la certezza di poter fare affidamento sul supporto di tutta la comunità. Facciamo quindi appello alle autorità locali e alle forze dell’ordine affinché si adoperino con il massimo impegno per far luce sull’accaduto e assicurare alla giustizia il responsabile”