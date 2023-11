Ravenna, raggiro d’amore e condanna: dovrà risarcire l’amante di Trieste che mollò tutto e si indebitò per lui

Dovrà risarcire la parte offesa di circa 24mila euro. La cifra cioè che secondo l’accusa avrebbe ottenuto ingannando una donna che pensava di avere trovato in lui un uomo con il quale iniziare una nuova vita. Invece - questa l’accusa che ieri ha portato alla condanna dell’amante a un anno e quattro mesi per truffa - l’avrebbe raggirata spillandole soldi e regali. Il processo nei confronti di un 50enne residente nella Bassa Romagna si è concluso ieri pomeriggio con la sentenza del giudice Roberta Bailetti.

La relazione nascosta

La vittima, una donna sulla cinquantina residente a Trieste, parte civile con l’avvocato Pierluigi Marino, ha descritto nel corso del procedimento l’inizio della relazione a distanza, nata verso la fine del 2018 su Instagram e poi proseguita via chat. Sarebbe stato il savoir-faire dello sconosciuto ad aprire la strada a una confidenza sempre più profonda, che alla fine l’aveva conquistata, per poi fare leva sulla pietà: l’infanzia difficile, l’abbandono da parte dei genitori, le lauree, gli interessi sportivi, musicali, enogastronomici. Infine la malattia e il tracollo finanziario. La donna, sedotta, prende una decisione: pensando alla vita futura insieme, sceglie di aiutarlo nonostante stia attraversando un momento di ristrettezze economiche al quale si somma anche la crisi familiare con il proprio compagno. Va in banca e si fa garante di un prestito pari al presunto debito dell’amante con il fisco. Delle rate mensili che l’uomo avrebbe dovuto corrisponderle, tuttavia, non riceve nulla; anzi, ottenendo pure una carta di credito con l’operazione, l’uomo può usufruire di 3mila euro a sue spese. Alla fine, lamenta, si ritrova lei stessa a pagare le rate del finanziamento, alle quali si aggiungono le bollette e pure due cardiofrequenzimetri da 200 euro ciascuno, acquistati su Amazon e fatti recapitare a casa dell’amante. Ma la relazione, andata oltre il profilo “epistolare”, finisce nel momento in cui la famiglia della donna viene a conoscenza dell’esistenza dell’amante romagnolo.

Il retroscena

È proprio l’uomo tradito a far ragionare la vittima. Mettendo da parte l’orgoglio, scopre che il 50enne ha avuto una storia analoga con un’altra donna, e nonostante le difficoltà economiche lamentate, girava su un’Audi Q7 (non intestata a lui), su Instagram e Tik Tok mostrava di fare la bella vita pubblicando foto di cene e vacanze, oscurando all’occorrenza i profili. Fatti che non riguardano il processo in questione, ha insistito ieri la difesa dell’imputato, assistito dall’avvocato Guido Pirazzoli. Sarebbe stata la donna a contattare per prima quello che sarebbe divenuto il futuro amante, ha avuto modo di replicare in aula l’imputato durante il processo. Soldi e orologi, sarebbero tutti regali che lei si sarebbe offerta di donare o prestare per via dei presunti problemi di salute dell’uomo. Il denaro sarebbe inoltre stato versato su un conto estero, di cui la donna sarebbe stata a conoscenza, a detta dell’amante. Ma è sulla serialità che ieri la difesa ha puntato i piedi: dei due procedimenti aperti nei confronti del 50enne (oltre a quello appena concluso), uno riguarda un falso certificato medico presentato nel corso di una passata udienza e un ulteriore sarebbe attualmente ancora in fase di giudizio. Resta “solo” un precedente per truffa del 2017, dove però la parte offesa risulta fosse di sesso maschile, lontano insomma dai gusti dell’imputato.