Ravenna. Raffiche di vento: un’impalcatura crolla in strada e centra due macchine

Forti raffiche di vento, un’impalcatura crolla in strada e centra due macchine. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna, nel cuore di Borgo San Rocco.

In via San Mama, al civico 21, dove sono in corso lavori di ristrutturazione, era stata montata un’impalcatura ma non ha retto la forza delle raffiche di oggi, giornata di allerta meteo proprio per il vento. Le auto sono rimaste danneggiate ma non sono stati registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Ravenna.