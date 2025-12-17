Ravenna, Punte Alberete, Cà Aie e Museo NatuRa: via libera ai lavori

Nel territorio di Ravenna partiranno nei primi mesi del 2026 i lavori di riqualificazione che riguardano la fruizione di Punte Alberete con la sistemazione del parcheggio esistente, la realizzazione di tre fabbricati a servizio dei visitatori; il completamento della settecentesca Cà Aie nella pineta di Classe e il riallestimento del Museo NatuRa a Sant’Alberto. Sono questi i principali interventi previsti dalle delibere, approvate dalla Giunta, che riguardano i progetti esecutivi di valorizzazione di queste aree e strutture inserite in ambienti di particolare interesse naturalistico e che possono contare su fondi finanziati dal ministero della Cultura nell’ambito del Piano nazionale interventi complementari al Pnrr-Pnc. La loro approvazione consentirà di dar corso all’esecuzione dei lavori, già aggiudicati alle relative imprese nell’ambito degli accordi con Invitalia, fin dai primi mesi del 2026.

Si tratta di 862mila e 500 euro per Punte Alberete e di 1 milione e 150mila euro per Cà Aie e Museo NatuRa.

“La realizzazione di questi progetti – afferma l’assessora ad Aree naturali e Parco del Delta del Po, Barbara Monti – permetterà di raggiungere obiettivi importanti, come la tutela di queste aree grazie ad una fruizione corretta e la valorizzazione di un patrimonio tanto bello dal punto di vista naturalistico e tanto importante dal punto di vista storico, e di viverlo in maniera completa e immersiva. L’impegno dell’Amministrazione degli ultimi anni consentirà di realizzare un centro visite, aree di accoglienza, protezione dei percorsi: elementi infrastrutturali che si inseriscono in un ambiente naturale delicato, ma che, con le dovute attenzioni, è importante rendere fruibile”.

Il progetto di rivalutazione della fruizione di Punte Alberete prevede la creazione e il riordino di un’area a parcheggio sufficientemente estesa per poter alloggiare almeno 25 auto e 2 pullman; la sistemazione dell’area centrale del lotto nella quale verranno realizzati dei nuovi percorsi pedonali e tre fabbricati a servizio dei fruitori del parco, nei quali saranno alloggiati un punto di ristoro, un centro servizi e una tettoia che offra riparo a chi usufruisce dell’area protetta. Gli edifici saranno realizzati come i capanni tradizionali in legno e canne palustri di Villanova di Bagnacavallo e sorgeranno nella porzione centrale del parco e ospiteranno un punto di ristoro con servizi igienici accessibili sia per i dipendenti dell’esercizio commerciale che per i fruitori del parco; un centro servizi dove sarà possibile fare didattica culturale legata ai temi ambientali.

L’edificio denominato Cà Aie sorge nell’area naturale all’interno della pineta di Classe, fa parte di un complesso di valore storico-architettonico, preziosa testimonianza della vita che si svolgeva nelle pinete composto inoltre dalla casa pinetale in cui risiede il custode della pineta e dalla chiesetta di San Sebastiano, anche nota come cappelletta della Betonica. L’intervento riguarderà la realizzazione di uno spazio espositivo legato alla storia delle pinete ravennati, come previsto dal Piano territoriale del Parco del Delta del Po, diventando un punto di attrazione e informazione e ristoro per i visitatori della Pineta di Classe.

Il Museo NatuRa, ospitato nel Palazzone di Sant’Alberto, edificio di epoca rinascimentale fatto costruire verso la metà del 1500 su commissione del Duca di Ferrara con funzioni di avamposto di guardia ai confini con il territorio ravennate, ha oggi la duplice valenza di Centro visite del Parco del Delta del Po e di Museo Ornitologico, arricchito dalla presenza di un laboratorio didattico e dall’atelier dei piccoli. La linea di sviluppo del nuovo percorso di allestimento guarda alla necessità di far comprendere l’articolazione degli ambienti vallivi, di illustrare i sistemi e i contesti in cui si articola la vita nel Delta. In particolare sarà valorizzata la collezione ornitologica esistente attraverso la creazione di contenuti multimediali propri di un museo moderno. Il progetto prevede anche il rifacimento degli intonaci del piano terra e la manutenzione degli infissi in legno.