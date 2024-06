Via libera del Ministero della Cultura al Progetto Agnes Romagna 1 e 2. Lo annuncia in una nota l’amministratore delegato Alberto Bernabini: “Ieri a Venezia abbia appreso con grande soddisfazione che anche il parere del Ministero della Cultura al progetto Agnes Romagna 1 e 2 è “favorevole”. Ora che tutti i pareri necessari al completamente delle VIA sono stai espressi e risultano favorevoli non ci resta che attendere con ottimismo il provvedimento finale di VIA. Da 7 anni coltiviamo il sogno di poter costruire al largo delle coste romagnole il più grande hub energetico del Mediterraneo. La visione è quella di una Romagna che possa autoprodurre l’energia pulita di cui ha bisogno in sinergia con pesca e turismo. Agnes con sui 600Mw di eolico offshore, 100Mw di solare galleggiante, 50Mw/200Mwh di storage e 60Mw di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde fornirà energia alle famiglie e alle imprese romagnole e il porto di Ravenna diventerà un esempio di riferimento europeo per l’integrazione di differenti tecnologie offshore”.