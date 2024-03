Presidio degli studenti questa mattina a Ravenna in piazza Anita Garibaldi, davanti al Liceo Classico. Una protesta che abbraccia un convinto “no” alla guerra e i diritti delle donne in occasione dell’8 marzo. Gli studenti e il collettivo Osa (Opposizione Studentesca d’Alternativa) con la loro iniziativa vogliono tenere accesi i riflettori sul confluitto in Medio Oriente.