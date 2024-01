Ravenna. Polizia locale, nel 2023 con il controllo coordinato 17 arresti e 542 denunce

RAVENNA. L’anno scorso a Ravenna, grazie al Piano di controllo coordinato del territorio, che vede la collaborazione tra Polizia locale e le altre forze dell’ordine, ci sono stati 17 arresti e 542 denunce. I pattugliamenti fatti sono stati 4.297 (981 appiedate). In giugno, luglio e agosto le pattuglie impiegate sono state 54 tra le 21 e le 3. Sempre nell’anno i veicoli controllati sono stati 23.355, mentre sono stati 53 i sequestri di sostanza stupefacente per un totale di 6 chili (cocaina 700 grammi e cannabinoidi 5,3 chili). Il resoconto, diffuso oggi dalla stessa Polizia locale di Ravenna conta poi 44 segnalazioni al prefetto, 28 controlli nelle strutture per minori, la rilevazione di 1.095 incidenti stradali con un totale di 12 morti e 901 feriti. Le maggiori infrazioni rilevate in caso di incidente sono la perdita di controllo del veicolo (389), il danneggiamento di opere o piantagioni (125), l’inosservanza della precedenza (108). Infine sono state 91.980 le telefonate ricevute alla sala operativa.