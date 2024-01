Ravenna, polemica sui manifesti arcobaleno. L’attacco della Lega: «Pagati dall’Europa»

Due ragazze che si abbracciano dicendo che presto avranno un bambino e che si chiedono se il Comune in cui abitano scriverà nel certificato di nascita che è figlio di entrambe. Una scritta in stampatello: «Rivolgiti a noi», dove per “noi” si intende il centro antidiscriminazioni. Questo è il manifesto finito al centro di una polemica politica sollevata dalla Lega dopo un articolo de La Verità sul cartellone pubblicitario affisso tra le strade di Ravenna. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro faceva notare soprattutto che la campagna porta il logo del ministero del Lavoro e il riferimento al Pon, ovvero i programmi operativi nazionali che fanno capo a fondi europei. I manifesti del centro intendono promuovere una campagna informativa sui servizi che si possono trovare allo sportello antidiscriminazioni. Ce ne sono altri che coinvolgono stranieri o persone transgender. Questo cartello in particolare, però, suscita clamore negli ambienti della destra perché parla di una pratica molto discussa negli ultimi anni: quella delle trascrizioni all’anagrafe dei figli di coppie omossessuali, per cui in Italia c’è un vuoto normativo ma che molti sindaci portano avanti ugualmente.

A criticare i manifesti è Alessandra Basso, Europarlamentare leghista, che intende portare la questione a Bruxelles. «No a risorse comunitarie spese per sostenere le teorie transgender: vengano semmai investite invece per i cittadini. Diciamo basta a un’Europa che, dopo essersi spesso dimostrata poco rispettosa delle nostre tradizioni, ora lo è di fatto anche delle nostre leggi, sostenendo finanziariamente una campagna di comunicazione, come quella veicolata dai manifesti apparsi a Ravenna, che propongono apertamente un modello che la nostra normativa non consente». La leghista ricorda che «in Italia non è consentita la registrazione nell’atto di nascita dei bambini nati da coppie dello stesso sesso. In Italia il ricorso alla maternità surrogata è vietato. Queste sono le leggi del nostro Paese e l’Ue deve portare loro il dovuto rispetto. Le donne non si noleggiano, i figli non si comprano: questi sono per noi principi inderogabili. Non è accettabile che i soldi dei cittadini europei vengano utilizzati così: io stessa chiederò spiegazioni Bruxelles e inviterò tutte le istituzioni coinvolte a fare chiarezza».