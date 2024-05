Ravenna, Pnrr e rispetto delle regole: sindaco e prefetto in collegamento con Meloni

Riunione stamattina delle cabine di coordinamento insediate in tutte le Prefetture, collegate in videoconferenza con la Prefettura di Roma a cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e i Ministri Matteo Piantedosi e Raffaele Fitto.

Anche la Prefettura di Ravenna con il prefetto Castrese De Rosa, il presidente della provincia e sindaco di Ravenna Michele De Pascale e tutti i componenti della Cabina di Coordinamento si è video-collegata con la Prefettura di Roma.

Nel corso dell’incontro sono state definite dal Presidente del Consiglio e dai ministri intervenuti le linee programmatiche e le direttrici di azione che dovranno essere perseguite dalle cabine di regia.

Le strategie, che saranno successivamente formalizzate in specifiche Linee Guida, hanno lo scopo di rendere maggiormente efficace il monitoraggio territoriale degli interventi del Pnrr, favorendo così le sinergie fra le diverse amministrazioni e livelli istituzionali coinvolti per migliorare l’attività di supporto in favore degli Enti territoriali.

L’obiettivo è di far sì che le Cabine di Coordinamento divengano luogo di confronto per portare all’attenzione della Struttura di Missione PNRR, costituita presso la Presidenza del Consiglio, le criticità e i problemi riscontrati in sede di esecuzione degli interventi, in modo da individuare le migliori soluzioni per accelerare i processi di attuazione dei progetti, mettendo in rete gli Enti coinvolti e favorendo le migliori prassi per rafforzare la competitività del nostro Paese.