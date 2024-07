Ravenna, pineta San Vitale e pialassa: manutenzione alle paratoie da 140mila euro

È stato approvato dalla giunta un progetto del valore di 140mila euro per la manutenzione straordinaria delle 35 paratoie presenti nella pineta di San Vitale e nella pialassa Baiona. Il sistema di paratoie permette la regolazione dei flussi idrici in entrata e in uscita all’interno delle zone naturali e consente la conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti. Nello specifico, la gestione tramite paratoie consente di controllare e contrastare la salinità dei chiari, interfaccia di acqua dolce tra la pineta e la pialassa, e garantire i livelli appropriati per una gestione orientata a riprodurre il comportamento di una zona perifluviale, in sintonia con le caratteristiche di naturalità. “Si tratta di lavori molto importanti per la gestione del sistema idraulico della pialassa - afferma il sindaco Michele de Pascale - in grado di contribuire alla salvaguardia del valore dei luoghi, caratterizzati da una ricca vegetazione, e conseguentemente di una nutrita avifauna migratrice. La pineta di San Vitale, la pialassa della Baiona e le altre zone naturali del nostro territorio sono beni preziosi ma fragili, da proteggere e preservare per tutti i positivi effetti che producono a livello ambientale, più in generale anche per il contributo che foreste, boschi, suoli e zone umide forniscono alla capacità di mitigazione dei cambiamenti climatici, e anche in chiave di fruizione turistica”.

Le paratoie della pineta San Vitale e pialassa Baiona sono complessivamente 35 e il progetto prevede che vengano realizzati interventi specifici di manutenzione per ciascuna, attraverso la verifica dello stato di fatto, la pulizia e l’ingrassaggio, le prove di funzionamento di apertura/chiusura, la sostituzione di elementi rotti o malfunzionanti. L’avvio dei lavori è previsto questo autunno, la conclusione in primavera.