Ravenna, Pietro Pezzi Volley ed Eurochem alleate a favore di Caritas e Linea Rosa

Una importante donazione di beni di prima necessità è arrivata da parte dell’azienda di trasporti Eurochem e del titolare Pietro Rambelli, che ha generosamente sostenuto l’iniziativa della tradizionale Colletta di Natale. L’evento è stato organizzato dai giocatori, dai tecnici e dai dirigenti della Pietro Pezzi Volley con l’appoggio delle volontarie di Linea Rosa che, al di fuori del Conad Superstore Galilei e del Conad la Fontana, hanno raccolto beni per aiutare le persone più in difficoltà della nostra comunità.

Sabato scorso oltre 30 giocatori della Pietro Pezzi si sono alternati dalla mattina alla sera per stimolare i clienti in questo piccolo, ma prezioso gesto di solidarietà. Altre aziende, come la Deco Industrie di San Michele, Valfrutta di Cotignola e Natura Nova di Bagnacavallo, hanno raccolto l’invito della Pietro Pezzi, contribuendo con donazioni di generi alimentari e di prima necessità. Nello specifico, sono stati confezionati oltre 150 scatoloni, poi donati alla Caritas di Ravenna e all’associazione Linea Rosa attraverso i mezzi messi a disposizione da Eurochem.