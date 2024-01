Qualche goccia di pioggia a bagnare l’arrivo del 2024 in una piazza del Popolo gremita. A scaldare i ravennati ci ha pensato però la musica gospel dell’ Inspirational Choir of Harlem di Anthony Morgan. Tantissime le persone che hanno scelto il salotto della città per il primo brindisi dell’anno. La festa è poi proseguita per le vie del centro dove nel corso della notte si sono riversare tante persone che avevano scelto di festeggiare in casa tra amici l’arrivo del nuovo anno.