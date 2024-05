Ravenna piange la scomparsa dello storico ambientalista Giorgio Benelli

Si è spento lunedì 6 maggio 2024 all’età di 81 anni Giorgio Benelli, attivista di Ravenna Viva. Memorabili i suoi video aerei della città e del circondario ravennate, pubblicati sui social e visti da centinaia di persone. Al centro dei suoi interessi c’erano temi paesaggistici, come la questione della dislocazione dei fanghi di escavazione del porto di Ravenna, particolarmente dibattuta una decina di anni fa. Oppure la situazione in via Vitalaccia o varie situazioni di degrado nelle mura storiche di Ravenna. E ancora, dall’alto aveva filmato anche la realizzazione della rotonda all’incrocio tra via Ravegnana e l’Adriatica, testimoniando la trasformazione della città e del suo territorio.