Ravenna, pescano con attrezzatura irregolare: 300 chili di pesce sequestrato e dato in beneficenza

Nelle acque al largo di Marina di Ravenna, la Guardia Costiera ha individuato due unità da pesca che pescavano con un attrezzo irregolare, pertanto, i comandanti dei pescherecci sono stati invitati a rientrare in porto con la propria unità per lo sbarco dell’attrezzo. Nel frattempo il prodotto ittico catturato, circa kg 300 di pescato, è stato donato in beneficenza ad enti caritatevoli locali. Sono state poi sorprese due unità del tipo “turbosoffiante”, autorizzate alla cattura dei molluschi in mare, prelevare un quantitativo di vongole lupino superiori a quelle autorizzate, pertanto, sono scattate le previste sanzioni amministrative ed il prodotto ittico ancora vivo e vitale è stato rigettato in mare. Sono state elevate sanzioni per un totale di 29.000 euro a tredici pescatori professionali che, incuranti dei divieti, hanno pescato in zone vietate e, in vari casi, svolgevano la bordata di pesca con i sistemi di localizzazione satellitare spenti per eludere le attività di controllo.