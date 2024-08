Ha perso il controllo del suo scooter mentre stava entrando nell’area di servizio Sant’Eufemia, nell’autostrada A14 Dir, in direzione Bologna. Scivolato sull’asfalto, l’uomo classe ’61 è stato soccorso dall’elicottero del 118 e portato all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Sempre cosciente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Forlì.