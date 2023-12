Ravenna, per Natale è tornato il menestrello: “La gente ride, balla e trova il tempo di sognare” VIDEO GALLERY

Dopo 4 anni di daspo, il menestrello Werther Bartoletti è tornato a suonare per le strade di Ravenna in versione Babbo Natale. Bartoletti era stato protagonista di una querelle giudiziaria per avere perso le staffe con un bimbo che nel 2019 si era avvicinato troppo alla sua chitarra. Nonostante le scuse era stato punito con un daspo urbano, finendo poi assolto al processo che lo vedeva accusato di violenza privata e minaccia aggravata per la reazione scomposta nei confronti del padre. Eccolo in azione in Via Cavour (angolo via Barbiani.).