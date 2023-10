Ravenna, per il rogo in tipografia si segue la pista dolosa. Trovati tre possibili inneschi

Per chiarire la natura dell’incendio servirà una consulenza. Perché a sollevare i sospetti sul rogo che ha distrutto parte del capannone di via Giulio Pastore 1 il giorno prima dell’asta, sono anche tre apparenti punti d’innesco individuati in prima battuta dai vigili del fuoco nella notte tra martedì e mercoledì. All’asta, a poche ore dallo spegnimento delle fiamme, si erano presentate due società, ma non la Edizioni Moderna, ditta che dal 2013 aveva preso in affitto per poi comprare nel 2017 il ramo d’azienda dalla storica Tipografia Moderna, finita in liquidazione, e tutt’ora presente all’interno degli spazi parzialmente bruciati.

L’asta contesa e aggiudicata

Al pubblico incanto, giovedì, si sono presentate due aziende: un’immobiliare e una specializzata in isolanti termici. Valore base, 262.500 euro su un immobile valutato da perizia 900mila euro. Il rilancio è giunto alla cifra di 322.500 euro, aggiudicato dal secondo dei due offerenti per una questione di tempi di pagamento proposti in 90 giorni anziché 120 come il concorrente. Insomma, il capannone bruciato avrebbe un nuovo proprietario. Ma qui il condizionale è d’obbligo, a ben vedere come si sono conclusi i tre precedenti tentativi di trovare un acquirente: nel 2020 l’asta era stata aggiudicata da un’altra ditta, che tuttavia aveva perso i diritti di proprietà non saldando il pagamento entro i termini previsti, nonostante avesse chiesto tre proroghe. Altre due aste sono andate deserte, fino all’ultima, fissata inizialmente a maggio e poi rinviata appunto a ottobre per via dell’alluvione. Oltretutto, pare che il liquidatore da tempo non percepisse l’affitto dovuto dalla Edizioni Moderna, come stipulato nel 2017 con la storica Tipografia.

Il sopralluogo del pm

Arriviamo così alla notte di martedì, quando alle 23.53 è partito l’intervento del 115 alle Bassette. La porta tagliafuoco che separa il magazzino dei macchinari dagli uffici ha funzionato correttamente, salvando parte del fabbricato, pur provocando danni alla Full Print, ditta di grafica adiacente alla storica tipografia. Gli spazi interessati dall’incendio sono tutt’ora sotto sequestro su disposizione del sostituto procuratore Angela Scorza, che in questi giorni ha effettuato un sopralluogo, mentre la Squadra Mobile della polizia di Stato sta procedendo a sentire imprenditori, dipendenti e persone potenzialmente informate sui fatti. Il fascicolo per incendio risulta al momento ancora contro ignoti, ma la consulenza sulla natura delle fiamme potrebbe spostare l’ago della bilancia.

A un primo sguardo, pare siano stati trovati tre possibili punti d’innesco. Uno riguarda un quadro elettrico, un secondo nei pressi di un bagno. Si tratta naturalmente di valutazioni da prendere con le dovute cautele, anche alla luce del fatto che il fuoco potrebbe essere stato inizialmente soffocato dal fumo sprigionato con il diminuire dell’ossigeno, per poi riprendere in un secondo momento, quando i pompieri sono giunti sul posto accedendo ai locali. Domato il rogo e dissipato il fumo, resta la nume di mistero sulla quale la Procura vuole fare chiarezza, che contempla la stima dei danni ancora da quantificare e le scelte future del nuovo proprietario del capannone.