Ravenna, per i Musei Byron uno speciale di 7 minuti sulla radio nazionale austriaca

Dopo ‘The Times’ e ‘The Guardian’, i media internazionali continuano ad accendere i loro riflettori sui Musei Byron e del Risorgimento: la ORF, primo canale radiofonico della Radiotelevisione austriaca, ha dedicato uno speciale di sette minuti in particolare al Museo Byron, ricostruendo tutta la vicenda letteraria, storica e personale del poeta inglese e le ragioni della sua presenza per due anni a Ravenna, dipingendolo come ‘Freiheit kaempfer’ e ‘Frauenheld’, ovvero guerriero per la libertà e donnaiolo. Byron esce così dal perimetro dei media anglosassoni, ovviamente attentissimi alla ritrovata celebrità del loro maestro, e apre una porta sulla vicina Austria, legatissima all’Italia da forti relazioni turistiche e culturali.

Intanto il mondo si prepara a festeggiare il compleanno di Lord Byron il prossimo 22 gennaio: la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, che ha fortemente voluto, ideato e realizzato i Musei, ospiterà assieme all’Apt Regionale dell’Emilia Romagna, un gruppo di giornalisti internazionali per celebrare la nascita del Maestro del Romanticismo (nato a Londra il 22 gennaio 1788), rafforzando i contatti con l’immensa base di cultori della letteratura anglosassone, dall’Australia al Canada, dall’Inghilterra agli Stati Uniti, che già in questi primi 40 giorni di apertura del Museo ha portato un’affluenza importantissima di visitatori e turisti da tutto il mondo.