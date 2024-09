Ravenna, Patuelli premiato dal Telefono Azzurro: “Per l’attenzione alla tutela dei diritti dell’infanzia”

Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha ricevuto questa mattina a Roma il “Premio per l’infanzia e l’adolescenza” che gli è stato consegnato dalla Fondazione SOS Il Telefono Azzurro ETS nell’ambito delle sue iniziative, promosse per affrontare le sfide più urgenti che riguardano la tutela dei diritti di bambini e adolescenti e il loro futuro in un mondo sempre più complesso.

Il presidente Patuelli ha ricevuto il riconoscimento per “la grande sensibilità e attenzione da sempre dimostrate sui temi della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la preziosa e costruttiva collaborazione in una visione di impegno sociale in difesa dei diritti e della dignità dei minori e l’impegno per la promozione dell’importanza dell’educazione finanziaria delle nuove generazioni in un contesto di vita sempre più digitale e in costante cambiamento”.

Patuelli è stato premiato dal presidente della Fondazione SOS Il Telefono Azzurro ETS, Ernesto Caffo. L’obiettivo comune condiviso nell’occasione è continuare a promuovere percorsi per il benessere dei giovani, sostenendo la collaborazione tra istituzioni, professionisti, aziende tecnologiche, settore accademico, società civile e mondo bancario.