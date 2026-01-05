Ravenna, palestra di Roncalceci: via libera ai lavori per 500mila euro

A Ravenna è stato approvato dalla giunta nei giorni scorsi il progetto di rifacimento della palestra comunale in via Sauro Babini 113, nell’area adiacente alla scuola primaria “Martiri del Montone”, a Roncalceci, per un valore di 500mila euro.

A seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, la palestra comunale ha subito danni significativi per le notevoli infiltrazioni di acqua che hanno interessato gli elementi strutturali.

“Considerato il livello di compromissione – afferma infatti l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani - è stato deciso di procedere con la realizzazione di una nuova palestra dopo la demolizione dell’esistente. Si tratta di un’opera importante per la comunità locale svolgendo una funzione non solo utile al benessere psico-fisico ma anche come occasione di incontro e aggregazione”.

Sono pertanto previste dal progetto la demolizione e la ricostruzione con ridimensionamento del corpo di fabbrica principale destinato all’attività sportiva, mentre il volume esistente adibito a spogliatoi e servizi, realizzato in muratura, sarà mantenuto nello stato attuale senza modifiche di rilievo.

Il nuovo corpo di fabbrica avrà dimensioni interne pari a 32,46 metri per 22,10 metri, per una superficie coperta di circa 706 metri quadrati e un’altezza massima pari a 9,60 metri.

La struttura portante sarà realizzata in legno e costituita da 6 arcate in legno lamellare, impostate su travi di fondazione in calcestruzzo armato. Sui lati corti dell’edificio saranno realizzati 6+6 colonne in acciaio a sostegno della trave perimetrale in legno che si dipana su tutti e quattro i lati dell’edificio e delle travi oblique che raggiungono l’arcata in legno. Il sistema di chiusura verticale prevede la realizzazione di tamponamenti in muratura fino a un’altezza di 3,60 metri, mentre la copertura sarà completata mediante posa di membrana impermeabile. L’accesso alla palestra sarà garantito direttamente dall’esterno, sul lato lungo dell’edificio prospiciente l’area di parcheggio. In corrispondenza delle due entrate verranno costruite le pensiline in cemento armato a protezione degli ingressi. A completamento della struttura saranno eseguite le opere di finitura, comprendenti la posa di cartongesso interno a copertura del giunto sismico e dei pilastri, l’installazione degli infissi e la realizzazione delle banchine perimetrali.

Per quanto concerne l’impianto elettrico, è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione che all’interno dovrà essere composto da riflettori a LED comandati mediante pulsante da installare in prossimità dell’ingresso atleti, i proiettori saranno installati in corrispondenza delle travi in legno lamellare e posizionati lateralmente. I riflettori dovranno essere dotati di catena di sicurezza anticaduta. Relativamente all’impianto meccanico si prevede la dismissione dell’attuale impianto di riscaldamento e di distribuzione dell’aria a servizio della palestra esistente, con rimozione delle apparecchiature e delle canalizzazioni. Il nuovo generatore di aria calda sarà installato nella medesima posizione dell’impianto esistente e completo delle canalizzazioni necessarie alla distribuzione dell’aria negli ambienti. Al fine di limitare la stratificazione termica, sono previsti due miscelatori d’aria. La termoregolazione avverrà con un sistema di gestione elettronica.