RAVENNA. Infortunio sul lavoro questa mattina in viale Leonardo a Lido Adriano, un operaio è caduto - per cause ancora in corso di accertamento - da un’altezza di circa 6 metri mentre stava lavorando su un’impalcatura per lavori di ristrutturazione di un residence. L’uomo è stato portato in elicottero al Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl.