Ravenna, occupata la Facoltà di Ingegneria per chiedere la fine del massacro a Gaza - Gallery

È in corso da questa notte all’interno della Facoltà di Ingegneria di Ravenna la prima occupazione studentesca messa in atto contro la guerra a Gaza. Almeno una decina di tende sono apparse all’interno dell’ateneo e sono circa una cinquantina le persone che stanno partecipando alla protesta dopo la presa di posizione del Senato Accademico dell’Università di Bologna, considerata insufficiente dagli studenti. L’occupazione è stata indetta a oltranza ma culminerà sabato con una manifestazione per chiedere la fine del massacro del popolo palestinese. Al momento la protesta, del tutto pacifica, non ha implicato nessuna interruzione delle attività didattiche, e, come specificano gli stessi studenti, viene portata avanti in un clima di dialogo con i professori e il presidente del Campus ravennate.