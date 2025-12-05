Ravenna, nuovo punto di lettura a Savarna: l’inaugurazione giovedì 11

  • 05 dicembre 2025
Giovedì 11 dicembre, dalle 15 alle 18, in occasione dell’open day della scuola primaria Maria Bartolotti di Savarna, la biblioteca “Il giardino dei Libri”, che dallo scorso ottobre è aperta per la fruizione alle famiglie e al territorio, organizza un pomeriggio di letture con la presenza delle lettrici di Nati per Leggere e delle bibliotecarie dell’Istituzione biblioteca Classense. Sotto l’albero ci saranno pacchi sorpresa e tanti nuovi libri da scoprire.

Il punto lettura offre a bambini, bambine e famiglie prime letture, albi illustrati, romanzi, racconti, fumetti e graphic novel: un patrimonio di storie diverse per esplorare nuovi mondi e stimolare la propria creatività e immaginazione. Il giardino dei libri è pensato come uno “spazio terzo” di socializzazione e crescita che supera le barriere tra classi e discipline, saperi, culture, diventando un luogo di incontro per tutta la comunità. La lettura, infatti, è un’esperienza fondamentale tanto per le implicazioni affettive ed emozionali , quanto per gli aspetti cognitivi e metacognitivi.

“Il giardino dei libri” si affianca al servizio Bibliobus, la biblioteca itinerante che ogni primo martedì del mese sosta in piazza Italia, dalle 9.30 alle 12 e che completa l’offerta di libri e servizi bibliotecari per l’intera comunità.

Il punto lettura di Savarna sarà aperto una volta al mese di giovedì dalle 15 alle 18 fino a maggio 2026 (22 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo, 23 aprile, 28 maggio).

Per ulteriori informazioni: tel. 0544 482112 / informazioni@classense.ra.it .

