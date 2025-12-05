Ravenna, nuovo punto di lettura a Savarna: l’inaugurazione giovedì 11

Giovedì 11 dicembre, dalle 15 alle 18, in occasione dell’open day della scuola primaria Maria Bartolotti di Savarna, la biblioteca “Il giardino dei Libri”, che dallo scorso ottobre è aperta per la fruizione alle famiglie e al territorio, organizza un pomeriggio di letture con la presenza delle lettrici di Nati per Leggere e delle bibliotecarie dell’Istituzione biblioteca Classense. Sotto l’albero ci saranno pacchi sorpresa e tanti nuovi libri da scoprire.

Il punto lettura offre a bambini, bambine e famiglie prime letture, albi illustrati, romanzi, racconti, fumetti e graphic novel: un patrimonio di storie diverse per esplorare nuovi mondi e stimolare la propria creatività e immaginazione. Il giardino dei libri è pensato come uno “spazio terzo” di socializzazione e crescita che supera le barriere tra classi e discipline, saperi, culture, diventando un luogo di incontro per tutta la comunità. La lettura, infatti, è un’esperienza fondamentale tanto per le implicazioni affettive ed emozionali , quanto per gli aspetti cognitivi e metacognitivi.

“Il giardino dei libri” si affianca al servizio Bibliobus, la biblioteca itinerante che ogni primo martedì del mese sosta in piazza Italia, dalle 9.30 alle 12 e che completa l’offerta di libri e servizi bibliotecari per l’intera comunità.

Il punto lettura di Savarna sarà aperto una volta al mese di giovedì dalle 15 alle 18 fino a maggio 2026 (22 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo, 23 aprile, 28 maggio).

Per ulteriori informazioni: tel. 0544 482112 / informazioni@classense.ra.it .