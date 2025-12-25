Ravenna, nuova card 2026 per residenti per i Musei Byron e del Risorgimento

Una card speciale permette di visitare i Musei Byron e del Risorgimento tutte le volte che si desidera per tutto il 2026. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Mirella Falconi Mazzotti, celebra il primo anno dei Musei inaugurati il 29 novembre 2024. La card, nominativa e riservata ai residenti della provincia, costa 10 euro e si può acquistare sia in biglietteria sia online all’indirizzo https://bit.ly/4qjafPo.

Consente di entrare mostrando un documento di identità e di approfondire dettagli, rivivere storie multimediali o semplicemente godersi una passeggiata in centro, tornando più volte da soli o con amici e parenti.

I Musei, allestiti nei luoghi stessi dei fatti storici, offrono un’esperienza immersiva che invita a scoprire la storia da più prospettive, apprezzando ogni volta particolari che potrebbero essere sfuggiti. La card è pensata per far sentire i visitatori “a casa”, trasformando ogni ritorno in un’occasione per approfondire contenuti, confrontarsi con le esposizioni multimediali e condividere con altri la ricchezza culturale dei Musei. È un modo per diventare veri ambasciatori della storia di Byron, Garibaldi e del Risorgimento, diffondendo il patrimonio storico e artistico di Ravenna.

Nel 2025 i Musei hanno ricevuto attenzione internazionale, comparendo sui principali media mondiali. Recentemente sono stati citati sulla rivista ‘London Review of Books’, e subito dopo Natale arriveranno due giornalisti inglesi per realizzare un ampio reportage tra le sale dedicate a Byron e al Risorgimento. Questi riconoscimenti confermano la qualità e l’innovazione delle esposizioni, posizionando i Musei Byron e del Risorgimento tra le realtà culturali più apprezzate a livello globale e consolidando Ravenna come meta di interesse storico e turistico internazionale.