Ravenna. Non si ferma all’alt e butta la droga dal finestrino: arrestato

Proseguono a Ravenna servizi mirati straordinari di vigilanza e controllo predisposti dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella, presso la stazione ferroviaria, le aree adiacenti a viale Farini e la zona dei giardini Speyer al fine di prevenire e contrastare i reati predatori ed il crimine diffuso. Coinvolti in tale intensificazione del controllo del territorio equipaggi della Sezione Volanti, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e della Squadra Mobile. Nel pomeriggio di ieri è stato tratto in arresto un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli operatori della sezione specializzata antidroga della Squadra Mobile, durante un servizio investigativo predisposto a supporto delle attività di controllo del territorio nelle zone del centro adiacenti la stazione ferroviaria, decidevano di controllare un’autovettura di piccola cilindrata con a bordo un giovane. All’intimazione impostagli con la paletta, il ragazzo dapprima rallentava la marcia poi, repentinamente, ripartiva percorrendo alcune centinaia di metri, cercando di disfarsi al contempo, gettandoli dal finestrino, di tre involucri subito recuperati dagli operatori; una volta fermato nel traffico cittadino veniva sottoposto a perquisizione personale estesa all’autovettura. Gli involucri recuperati contenevano sostanza stupefacente per circa 60 gr. di marijuana e 7,5 gr. di hashish. L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima come disposto dall’A.G. ravennate. Il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa.