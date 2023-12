Ravenna, “Non era campeggio abusivo”: risarcito un altro camperista

Il Comune di Ravenna dovrà risarcire con 867,2 euro un camperista multato ingiustamente per campeggio abusivo. La delibera del riconoscimento della spesa arriva in Consiglio Comunale e dà adito ad alcune considerazioni di Alvaro Ancisi (LpRa). «La sentenza di condanna è stata pronunciata dal giudice Massimo Vicini del Tribunale di Ravenna il 20 novembre; è della stessa fattispecie con cui, in data 5 settembre scorso, il giudice Gianluca Mulà, dello stesso Tribunale, aveva condannato uno di questi arbitrii con cui il Comune tratta da anni i camperisti che sostano regolarmente in aree pubbliche, multandoli come campeggiatori abusivi».

Lista per Ravenna «ha più volte ammonito che tali sanzioni non troveranno mai scampo». Secondo quanto si legge nella sentenza «la sosta notturna in camper è una condotta finalizzata al riposo necessario per il recupero delle energie psicofisiche di cui il conducente ha bisogno per poter riprendere e proseguire la guida del veicolo in condizioni di sicurezza: si tratta dunque di una condotta funzionale all’utilizzo del veicolo come mezzo di locomozione, piuttosto che di una forma di utilizzo del medesimo come luogo di dimora. Ciò vale soprattutto quando la sosta notturna è di breve durata, come potrebbe essere avvenuto nel caso in esame, non essendovi alcuna certezza che la sosta del camper nel parcheggio denominato ‘Marinara’ si sia protratta per tutta la notte compresa tra il 23 e il 24 aprile del 2019».