Ravenna, nessuna offerta per il “parco delle Dune”. Si ferma il progetto

Si ferma, almeno per ora, il percorso del progetto “Parco delle Dune” a Porto Corsini. L’Autorità di Sistema Portuale ha annullato in autotutela l’atto che dà il via libera alla gara d’appalto da quasi 4 milioni di euro per la realizzazione della seconda fase delle opere di urbanizzazione a servizio del nuovo Terminal Crociere. Procede invece spedita la costruzione della stazione marittima. La decisione, formalizzata in una delibera, arriva a causa di due criticità: il bando per la costruzione del parco non ha ricevuto nessuna offerta entro i termini previsti. C’è poi la necessità di modificare il progetto per via delle interferenze con i lavori già in corso per la nuova stazione marittima, attualmente in fase avanzata. Così Ap ha deciso di rivedere il progetto, annullando l’atto relativo alla procedura di gara.

