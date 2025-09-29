Ravenna, nasce la “Chill room” alla Biblioteca di Sant’Alberto

Giovedì 2 ottobre alle 17.30 la Biblioteca “O. Guerrini” di Sant’Alberto inaugura il nuovo spazio pensato appositamente per gli utenti adolescenti. La “Chill room”, nome scelto dai ragazzi e dalle ragazze sulla scia dell’espressione anglosassone “chill out” (rilassarsi), racchiude l’essenza del loro vivere e sentire la Biblioteca come luogo in cui rigenerarsi, divertirsi, studiare ed essere a proprio agio.

La Chill room è una sala multimediale che racchiude l’offerta della biblioteca rivolta al pubblico adolescente, spaziando dalla narrativa a manga e fumetti, fino ai giochi da tavolo e una postazione Playstation 5. Ospiterà attività e laboratori rivolti a questa fascia di età, fra cui la già collaudata e partecipata sessione al gioco di ruolo “Dungeons & Dragons”.

Nel pomeriggio del 2 ottobre, a partire dalle 16, saranno inoltre proposte alcune attività per il pubblico adolescente: un laboratorio di fumetto curato da Kid Lights e rivolto a ragazzi dagli 11 ai 14 anni, mentre nel cortile di Casa Guerrini si svolgerà “In bicicletta con Olindo Guerrini”, laboratorio di meccanica del mezzo più ecologico del mondo a cura di Atlantide (11-16 anni). Nelle sale della biblioteca saranno inoltre proposte sessioni di Dungeons & Dragons e di giochi da tavolo. All’inaugurazione seguirà un piccolo rinfresco gentilmente offerto da Auser e Pro Loco di Sant’Alberto.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione dell’Istituzione Biblioteca Classense, del servizio Decentramento del Comune di Ravenna e del servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna. Info: biblio.salberto@classense.ra.it