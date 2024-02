Ravenna, muore surfista a Marina Romea

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Marina Romea: muore un surfista durante una uscita con il kite surf. Per cause in via di accertamento, l’uomo era stato trovato da altri surfisti quando era già in stato di semi-incoscienza e piuttosto lontano dalla riva, tanto che ci sono voluti almeno 20 minuti per trasportarlo fino al bagnasciuga e attivare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 con una ambulanza e una medicalizzata, ma i sanitari non hanno potuto che diagnosticarne il decesso. L’uomo aveva lasciato l’auto nei pressi del bagno Tarifa per poi affrontare le onde con la sua tavola. La causa più probabile del decesso è riconducibile a un malore. I rilievi a cura della Guardia Costiera.