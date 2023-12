Ravenna, muore allenatrice di volley: lividi sul corpo, la Procura annulla il funerale, disposta l’autopsia

Una morte improvvisa, la vigilia di Natale. Poi il funerale già organizzato ma annullato su richiesta della Procura, che ieri mattina ha disposto l’autopsia per chiarire i dubbi sul decesso di Paola Bolognesi. Ex pallavolista, insegnante e allenatrice, aveva 61 anni e viveva a Bagnacavallo con il padre anziano. La notte tra il 23 e il 24 si è spenta inaspettatamente. Cause naturali stando a quanto rilevato in un primo momento. I familiari ne avevano annunciato le esequie per oggi pomeriggio alla Pieve di San Pietro in Sylvis. Invece ieri mattina la salma, esposta alla camera mortuaria di Bagnacavallo, è stata bloccata su indicazione del pm di turno Raffaele Belvederi, che ha ordinato il trasferimento all’obitorio di Lugo per consentire l’esame autoptico.

Dubbi sui lividi

Non è una procedura di routine. E’ questa la peculiarità che getta un’ombra di mistero sulla vicenda. La sola età tutto sommato non avanzata non è di per sé un fattore tale da legittimare un accertamento giudiziario, nemmeno in caso di decesso inaspettato. Entrano qui in gioco altri fattori: come presunte ecchimosi che sarebbero state riscontrate dal medico legale nel corpo della donna. Ma il condizionale è d’obbligo, e va inserito nel contesto del ritrovamento del cadavere. La 61enne è deceduta in casa e il corpo senza vita è stato rinvenuto la mattina della Vigilia. I lividi potrebbero essere dovuti a una recente caduta, avvenuta la notte stessa oppure più datata; il loro collegamento con le cause della morte, insomma, al momento è tutto da verificare. Pur soffrendo da tempo di problemi cardiaci, pare che le condizioni di salute della 61enne non fossero critiche.

Pallavolo in lutto

Domenica mattina la notizia del lutto era circolata rapidamente con tanto di affissione dei manifesti funebri nei quali il padre Giuseppe, il marito Miguel, zii e cugini si univano nel dolore per la scomparsa. Altrettanto è stato per i successivi provvedimenti della magistratura che hanno comportato la rimozione degli annunci. Ora la procedura prevede che il pm rilasci il nulla osta per la sepoltura. Un passaggio vissuto con comprensibile apprensione dai familiari, dagli amici, dai tanti sportivi e appassionati del volley che conoscevano Paola. Fra questi, i colleghi di lavoro nell’istituto in cui insegnava educazione fisica, ma soprattutto nell’ambiente della pallavolo, che l’ha vista crescere; dai primi passi come giocatrice nella Fulgur Bagnacavallo, agli anni passati indossando la divisa da allenatrice, approdando alle giovanili che l’hanno portata all’Olimpia Teodora, e a collaborare con l’accademia di pallavolo di Manù Benelli.