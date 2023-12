Ravenna, morto Ugo Baldrati, ex dirigente comunale e presidente degli Amici di Chartres

Il mondo culturale e politico ravennate è in lutto per la morte di Ugo Baldrati, presidente della associazione Amici di Chartres. Così il Comune di Ravenna in una nota: “Appresa la notizia dell’improvvisa morte di Ugo Baldrati, il sindaco Michele de Pascale e l’assessora alle Politiche europee e Cooperazione internazionale Annagiulia Randi esprimono il loro cordoglio in rappresentanza dell’Amministrazione comunale: “L’attuale legame con Ugo Baldrati era determinato dal suo ruolo di presidente dell’associazione Amici di Chartres, costituita a seguito del gemellaggio tra Ravenna e la città francese, ma Baldrati è stato per tantissimi anni anche un dipendente del Comune di Ravenna, dove ha lavorato fino al 2009 in qualità di dirigente del servizio appalti e contratti, lasciando in tutti il ricordo di un professionista e di una persona molto competente, attenta e disponibile. Qualità che aveva poi messo totalmente al servizio dell’associazione Amici di Chartres, città della quale era innamorato e profondo conoscitore, tanto da aver tenuto delle vere e proprie lezioni sulla sua cattedrale. Proprio in questi giorni era al lavoro per organizzare la visita dell’anno prossimo in città di una delegazione dell’associazione Amici di Ravenna. Siamo vicini alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato”.