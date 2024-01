Ravenna, morto Roberto Fusaroli: imprenditore di successo e dirigente dell’Olimpia Teodora Volley

Nel giorno dell’Epifania, è scomparso all’età di 58 anni Roberto Fusaroli, dirigente e consigliere della società di volley Olimpia Teodora Ravenna. Così la Teodora in una nota: “Il 2024 si apre nel modo più triste possibile”.

Sono le parole del presidente Giuseppe Poggi ad esprimere il grande dolore del momento: “Roberto è stato un pezzo fondamentale nella costruzione dell’attuale Olimpia Teodora. Era un uomo animato da grande entusiasmo e passione ma al tempo stesso dotato di buon senso e profondo conoscitore del mondo della pallavolo. Sapeva motivare tutti e aveva sempre la parola giusta al momento giusto. Sapevamo da tempo dei seri problemi di salute che stava affrontando con coraggio e determinazione, avevamo la speranza di vederlo tornare in gruppo, fino a ieri. Perdiamo tantissimo, un amico, una solida spalla, io personalmente un fratello. Il miglior modo di ricordarlo sarà quello di portare avanti con passione il lavoro cominciato assieme, ora però possiamo solo stringerci alla sua famiglia e ai suoi figli Sara, Sofia e Francesco”.

Roberto Fusaroli, che avrebbe compiuto 59 anni il prossimo 26 gennaio, giocatore negli anni 89 e 90, era imprenditore di successo nel campo del trattamento dei liquidi e per lavoro si era avvicinato a Cuba. Ha collaborato per anni (dal 2009) con la federazione caraibica nel campo della preparazione mentale delle varie squadre nazionali e della logistica. Vanta il primato di essere stato l’unico non cubano ad essere mai entrato nei quadri tecnici nazionali. Questa esperienza gli ha permesso di lavorare con i più grandi talenti della pallavolo che l’Isla Verde ha prodotto in questi anni e con i quali ha conservato un rapporto di reciproca stima ad amicizia. I funerali avranno luogo mercoledì prossimo, 10 gennaio, alle 14.30, presso la Chiesa di San Rocco a Ravenna.