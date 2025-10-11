Ravenna, Mirabilandia vince due Parksmania Awards 2025

Nella serata di venerdì 10 ottobre a Mirabilandia sono stati consegnati i prestigiosi riconoscimenti che vengono assegnati ogni anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per le migliori iniziative nel settore amusement.

Un premio riconosciuto a livello internazionale come uno degli eventi più importanti del settore e che vede ogni anno la partecipazione dei rappresentanti dei migliori parchi italiani ed europei.

La Cerimonia di Premiazione, aperta gratuitamente al pubblico, è stata nobilitata dalle performance del cast artistico di Mirabilandia, che ha intrattenuto gli oltre 500 spettatori presenti in teatro durante le 2 ore dello Show.

A Mirabilandia sono andati due riconoscimenti. Miglior show indoor: Pinocchio - Il Musical. Con Pinocchio - Il Musical, Mirabilandia reinterpreta in chiave futuristica un grande classico, trasformando il celebre burattino in un robot umanoide connesso a Internet e in cerca della propria identità. Uno spettacolo originale e coinvolgente, che unisce narrazione, musica e scenografie d’impatto, regalando al pubblico un’avventura emozionante tra tradizione e innovazione.

Miglior nuova attrazione family: Nickelodeon Land. Con Nickelodeon Land, Mirabilandia apre al pubblico la prima area in Italia interamente dedicata ai personaggi più amati del celebre canale, da SpongeBob a Dora, dalle Tartarughe Ninja ai PAW Patrol. Estesa su 25.000 mq. e frutto di un investimento importante, l’area comprende 10 attrazioni tematizzate, ristoranti, aree meet & greet e scenografie immersive, offrendo un’esperienza ricca di emozioni per tutta la famiglia.