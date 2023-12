«Chi la pensa diversamente da noi evidentemente non ha di meglio da fare e soprattutto non ha argomenti seri e civili se non minacciare noi Pro Vita di morte». Simone Ortolani, referente territoriale di Pro Vita & Famiglia onlus, commenta così le scritte minacciose “Un Pro Vita morto non obietta” comparse su un muro nella zona del quartiere San Biagio.

«Non ci faremo intimidire, ma anzi invitiamo chi la pensa in modo diverso da noi, come progressisti e collettivi femministi, a dialogare e confrontarsi - spiega -. Noi, al di là delle minacce, proseguiremo più decisi di prima con tutte le nostre battaglie in favore della vita, contro l’aborto, per la tutela di bambini, famiglie, mamme e papà e della loro libertà educativa e in difesa della vita in ogni sua fase e condizione».