Ravenna. Migranti, sabato nuovo sbarco con 134 persone, anche dalla Palestina

RAVENNA. Per la terza volta dal 31 dicembre del 2022 la nave Geo Barents della ong Medici senza frontiere porterà a Ravenna il suo “carico di umanità”. Il terminal crociere di Porto Corsini per l’ottava volta è stato infatti individuato come porto sicuro per l’arrivo dell’imbarcazione che ha recuperato 134 migranti, di cui 87 uomini e 13 donne adulti, 34 minori, cinque femmine e 29 maschi, di cui 15 non accompagnati. La nave, che al momento si trova a 43 miglia nautiche da Zaviah in Libia, arriverà a Ravenna sabato prossimo 10 febbraio con orario ancora non ben definito. Le nazionalità sono: Siria, Pakistan Bangladesh, Marocco, Palestina, Egitto, Etiopia ed Eritrea.

Oggi pomeriggio il prefetto Castrese De Rosa riunirà alle 16.30 il Tavolo di coordinamento con tutti gli Enti interessati per definire tempi e modalità dell’accoglienza. Si tratta appunto dell’ottavo sbarco di navi ong a Ravenna dal 31 dicembre 2022, il terzo della Geo Barents dopo quello del 3 gennaio scorso.