Ravenna, “mia moglie manipolata dal guru”: il pm crede al marito, rischiano i testi

Punta il dito contro il “santone”, un erborista già condannato in primo grado per truffa, che a suo dire gli avrebbe sfasciato la famiglia manipolandogli la moglie. E infatti, mentre il “guru” sta affrontando i propri guai con la giustizia, stavolta davanti al giudice ci è finito l’uomo che anni fa lo denunciò. Ad accusare di maltrattamenti in famiglia un 49enne ravennate è la donna sposata anni fa, ex cliente del commerciante. La sua denuncia, tuttavia, ha portato ieri alla richiesta di assoluzione da parte del vice procuratore onorario Simona Bandini, che non solo ha ritenuto fondati i timori dell’imputato, ma ha anche chiesto la trasmissione degli atti per falsa testimoninanza nei confronti di due testi, lo stesso erborista e una cara amica della parte offesa.

Ieri, il processo di fronte al giudice monocratico Cristiano Coiro è giunto alle battute finali con l’ultimo teste della difesa, rappresentata dagli avvocati Luigi Gualtieri e Alessandro Mancuso. A ripercorrere le indagini svolte a suo tempo dopo la querela della donna (costituitasi parte civile con l’avvocato Davide Baiocchi) è stato l’ispettore della Squadra Mobile Valter Rivola: «Nel corso delle indagini venne fuori che la signora aveva venduto un appartamento per 75mila euro e parte della cifra era poi stata versata a favore dell’erboristeria». Per l’esattezza 9.400 euro sono finiti nelle tasche del commerciante poi indagato e condannato per i raggiri nei confronti di alcuni clienti (con sentenza non ancora passata in giudicato). Circostanza questa, che secondo la difesa dell’imputato dimostrerebbe che la moglie sarebbe stata in qualche modo plagiata, inventando violenze varie come calci, pugni in testa, e minacce di portarle va le figlie sbattendola fuori casa. Episodi contestati fin dal 2014, che vedrebbero come unica testimone l’amica della parte offesa, poi finita a vivere con lei sotto lo stesso tetto. Le due sono accomunate da una singolare circostanza: si sarebbero conosciute in quanto entrambe clienti fedeli del “santone”. Spinta da un interesse economico - questa la tesi difensiva - avrebbe spalleggiato la convivente nel tentativo di scucire i soldi del mantenimento all’ex marito.

La rottura nella coppia sarebbe giunta proprio quando l’uomo, inizialmente cliente a sua volta dell’erborista, cercò di imporsi per impedire alla donna di continuare ad acquistare prodotti di ogni genere, arrivando a spendere - così ha riferito l’imputato stesso durante il processo - oltre 13mila euro in un anno.

La sentenza è attesa ad aprile. E potrebbe dare il via a un nuovo procedimento per falsa testimonianza, ribaltando le carte in tavola.