Ravenna, “mia madre uccisa da un malore: mezzora su una panchina senza che nessuno l’aiutasse”

Per mezzora è stata seduta su una panchina in via Mazzini, in pieno centro a Ravenna, con il cellulare in mano aspettando che qualcuno l’aiutasse. Era in affanno, colpita da un infarto che le aveva tolto il fiato e la voce con la quale avrebbe voluto chiedere aiuto. Ma nessuno si è fermato, nessuno ha capito che quella donna stava male e poco dopo Laura Angelini, ex insegnante di 83 anni, è morta in ospedale. A portarla al pronto soccorso era stato uno dei suoi due figli Paolo Bernardi. A lui è toccato il dramma di aver ricevuto quattro chiamate dalla madre agonizzante che però non riusciva a dare nemmeno indicazioni. Il figlio è riuscito solo a capire un flebile “via Mazzini” e allora in auto si è recato sul posto.

Ma come detto non c’è stato nulla da fare. I funerali di Laura Angelini si sono tenuti mercoledì, e dopo il giorno del lutto e del dolore per entrambi i figli è arrivato anche il momento dell’amarezza e di una riflessione che va oltre il singolo fatto di cronaca e il dolore personale.

«Non voglio puntare il dito contro nessuno - racconta al telefono da Milano l’altro figlio della donna, Alberto - ma mi chiedo come sia stato possibile che nessuno si sia fermato un attimo per aiutare mia madre. Come è stato possibile che nessuno abbia chiesto “signora tutto bene?”. Non vorrei generalizzare - continua Alberto Bernardi - ma la mia è una riflessione sulla società in cui stiamo vivendo e che mi pare sempre più deteriorata. Inoltre - aggiunge - tutto ciò è avvenuto nella nostra Ravenna che tanto amiamo, non in una metropoli come Milano dove abito e dove forse c’è più indifferenza nelle strade. Forse anche se avessero subito chiamato un’ambulanza per mia madre non ci sarebbe stato nulla da fare, ma almeno avremmo avuto meno amarezza in questi giorni. Se rendo pubblici questi fatti - conclude Alberto - è solo per fare in modo che una cosa del genere non accada mai più».

Vedova del grande baritono Bernardi

Laura Angelini era molto nota e apprezzata a Ravenna, dove per anni era stata insegnante di educazione tecnica. Gran parte della sua carriera l’aveva trascorsa alla scuola media “Santi Muratori” dove entrò nei primi anni 80 e dove rimase fino ai primi anni del duemila.

Ma Laura Angelini era anche vedova del grande baritono Giuliano Bernardi, scomparso a causa di un incidente stradale a soli 37 anni nel 1977. Bernardi, nonostante la giovane età, si era già esibito sia in Italia che negli Stati uniti con altri grandi cantanti lirici dell’epoca.

Tra i suoi grandi estimatori c’erano lo stesso Luciano Pavarotti ( di cui era amico) e il maestro Riccardo Muti. A lui nel 2017 è stata dedicata, per volontà di Cristina Muti Mazzavillani, una delle iniziative del Ravenna Festival volta a valorizzare i giovani talenti. Mentre il Comune gli ha intitolato a 40 anni dalla scomparsa il giardino comunale situato tra via Colombo Lolli e via Fiume Avisio.