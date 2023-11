Ravenna, medici e infermieri protestano davanti all’Ausl - VIDEO GALLERY

Medici, infermieri e sindacati confederali e di base Nursind e NursingUp manifestano a Ravenna, sotto la sede della AUSL Romagna in via De Gasperi. Nel mirino l’utilizzo paventato dalla Ausl Romagna dell’istituto della Pronta Disponibilità. La Pronta Disponibilità è un istituto del contratto collettivo nazionale della Sanità Pubblica, (art. 44) entrato in vigore nel triennio 2019-2021, che prevede l’immediata reperibilità del dipendente unita all’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel minor tempo possibile, nei tempi previsti per il normale raggiungimento alla sede di lavoro. Laddove, in alcune Unità Operative – ben individuate dal CCNL – dovessero trovarsi sguarniti alcuni turni si potrà fare ricorso all’istituto contrattuale per risolvere le carenze di organico.

Per questo motivo, essendo la norma gestita a livello decentrato, le aziende sanitarie devono predisporre un piano annuale di dotazione organica per poter far fronte alle necessità ed urgenze dei vari servizi, fermo restando che la Pronta Disponibilità, potrà essere applicata solo nei casi di: 1. Garanzia di interventi assistenziali urgenti e non programmabili; 2. Necessità di assicurare la funzionalità organizzativa o tecnica delle strutture. Alla manifestazione aderiscono anche il Laboratorio ravennate di Unione Popolare e il Circolo di Rifondazione Comunista.