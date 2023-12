Ravenna, maxi sequestro di coca: i dettagli dell’operazione

Insospettabile. Troppo. Al punto da destare qualche sospetto. Incensurato, su una macchina tirata a lucido, tutto in regola, tagliando, assicurazione, patente. Il curriculum perfetto per fare il corriere della droga. E infatti, nascosti in un vano segreto ricavato modificando la seduta posteriore dell’auto, sono saltati fuori 28 panetti di cocaina pura. Peso lordo, oltre 15 chili. Per farsi un’idea del valore sul mercato, basta moltiplicarli per 35mila euro, prezzo da trafficanti. Ecco allora che oltre mezzo milione di euro rende la portata dell’arresto messo a segno lunedì pomeriggio lungo la corsia nord dell’A14 dagli agenti della Polizia stradale, insieme alla Squadra mobile di Ravenna e Forlì. In manette il conducente del veicolo un 28enne albanese, Klint Paja.

Un fantasma nelle banche dati delle forze dell’ordine. Eppure nel curriculum da “bravo ragazzo”, c’era qualche aspetto trascurato; pur avendo patente e carta d’identità albanesi, non aveva passaporto, né permesso di soggiorno. L’auto era intestata a un cittadino italiano. E quando lo straniero ha visto che gli agenti della Stradale approfondivano gli accertamenti, chiedendogli anche conto dei due cellulari trovati a bordo, si è chiuso in un singolare mutismo. Ecco allora intervenire gli investigatori dell’Antidroga, che non hanno tardato a notare la modifica fatta nei sedili posteriori. Nel lato della seduta singola, hanno individuato un’anomalia nel meccanismo per ribaltare in avanti lo schienale. Il sedile si alzava, contrariamente a quanto solitamente previsto da quella tipologia di veicolo. Sotto un gioco di ganci e tappetini c’era un serbatoio bello capiente, con i panetti di polvere bianca purissima.

Il secondo atto è andato in scena a Firenze. Già, perché prima di farsi timido, il 28enne aveva rivelato agli agenti di vivere con la madre nel capoluogo toscano. E proprio qui, mentre il ragazzo veniva accompagnato al carcere di Forlì, è scattata la perquisizione a casa della donna. Nel garage, sono sbucati 80mila euro in contanti, già divisi in mazzette, ritenuti proventi dei servizi di trasporto offerti dall’albanese. Tutto sequestrato, e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, come disposto dal sostituto procuratore Emanuele Daddi.

Difeso dall’avvocato Francesco Furnari, oggi il 28enne dovrebbe comparire davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida.