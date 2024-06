Ravenna, Maurizio Landini lunedì al petrolchimico

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Ravenna lunedì 10 giugno. Assieme al segretario generale della Filctem Cgil, Marco Falcinelli, parteciperà a un’assemblea intercategoriale alla sala Mattei del petrolchimico in via Baiona 107. L’assemblea è aperta alle lavoratrici e ai lavoratori del distretto chimico di via Baiona e sarà l’occasione per illustrare i quesiti referendari proposti dalla Cgil e per portare alcune riflessioni sul contesto politico e sindacale. L’incontro si articolerà in due distinti momenti: dalle 14 alle 15,30 per i turnisti e dalle 16 alle 17.30 per i giornalieri.

Il referendum

Sarà presente un banchetto per la raccolta firme a sostegno dei quattro quesiti referendari. La campagna referendaria della Cgil è partita da qualche settimana e in provincia di Ravenna sono già state raccolte migliaia di adesioni nel corso delle decine di banchetti organizzati dalla Cgil. A questi numeri si devono poi aggiungere le adesioni giunte online; è infatti possibile firmare collegandosi al link www.cgil.it/referendum.

Attraverso i quattro quesiti referendum la Cgil promuove molteplici azioni. Quesito 1: per dare a tutte le lavoratrici e i lavoratori il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Quesito 2: per innalzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi per le lavoratrici e i lavoratori che operano nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Quesito 3: per superare la precarietà dei contratti di lavoro. Quesito 4: per rendere il lavoro più sicuro nel sistema degli appalti.