Ravenna, martedì 25 novembre la fiaccolata contro la violenza maschile sulle donne

A Ravenna, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, martedì 25 novembre si terrà la “Fiaccolata contro la violenza maschile sulle donne”, nell’ambito della rassegna di appuntamenti dedicati al tema, promossa dall’assessorato alle Politiche di genere del Comune di Ravenna e in collaborazione con numerose associazioni del territorio.

“Abbiamo bisogno – dichiara l’assessora alle Politiche e cultura di genere Francesca Impellizzeri – di dedicare tempo alla riflessione sul tema della violenza di genere. Credo che questa fiaccolata possa rappresentare un momento importante: non solo per ricordare le vittime di femminicidio, ma anche per riaffermare, come comunità, il nostro impegno a essere una rete di supporto per tutte le donne che subiscono violenza, oltre che un punto di riferimento per tutte le donne che vivono nella nostra città. Voglio ricordare, infine, che la rassegna proseguirà fino a dicembre con ulteriori iniziative e attività rivolte all’intera cittadinanza”.

Il ritrovo è previsto per le 17.15 in piazza del Popolo, dove saranno distribuite le fiaccole ai partecipanti. Ad aprire l’iniziativa sarà il flash mob “È strage”, a cura della Casa delle donne, cui seguirà l’intervento del sindaco Alessandro Barattoni e quello di Sara Errani, segreteria Cgil Ravenna, a nome delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil.

Alle 18.10 circa il corteo partirà per le vie del centro, accompagnato dall’associazione nazionale Carabinieri - nucleo volontario e dalla Polizia locale, attraversando via Cairoli e via Corrado Ricci, per raggiungere piazza San Francesco alle 18.30, dove si terrà la performance teatrale “Sotto la cenere”, a cura di Spazio A, con la partecipazione dell’associazione Turbe giovanili.

La fiaccolata proseguirà poi lungo piazza Caduti e via Guerrini, per concludersi in piazzetta Serra, al monumento dedicato alle vittime di femminicidio, dove Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa, terrà l’intervento conclusivo.