Ravenna, Marcegaglia: sindacati divisi in due blocchi

Rapporti sindacali sempre più tesi alla Marcegaglia di Ravenna. Con la frattura tra Fiom-Cgil e Usb lavoro privato da una parte, Fim-Cisl Romagna e Uilm-Uil dall’altra che pare ulteriormente acuirsi. E intanto “i lavoratori rimangono senza contratto”, lamentano le prime due sigle sindacali. A giugno, ricostruiscono, si è aperta la trattativa per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale e dopo cinque mesi “la situazione è quanto meno inconsueta”. Nei primi giorni di luglio, precisano Ivan Missiroli e Domenico Conte, si era raggiunta un’ipotesi di accordo unitaria sottoposta al referendum dei lavoratori che però l’hanno bocciata. Fim e Uilm, che detengono la maggioranza con 10 delegati, rispettivamente quattro e sei, rispetto ai sette di Fiom, sei, e Usb, uno, hanno optato per un seconda votazione, con la contrarietà di Fiom e Usb. Ma l’esito non è cambiato. Da qui il ritorno in assemblea di tutte le sigle sindacali per “farsi consegnare un nuovo mandato” e la notifica della “richiesta forte di una parte di salario certo e fisso”. La frattura sindacale si ripropone il 10 ottobre, con Fiom e Usb “fermi sulle richieste fatte dai lavoratori di parti di salario certo e Fim e Uilm che invece continuavano a stare al tavolo” con l’azienda, nonostante il diniego della Direzione aziendale a trattare. I primi due sindacati dichiarano uno sciopero tuttavia, nonostante la sua riuscita, Fim e Uilm continuano la trattativa e nelle giornate del 23 e 25 ottobre si presentano ai lavoratori in assemblea proponendo una sorta di nuovo contratto. Ma senza spiegare, mettono in luce Missiroli e Conte, se sia “un accordo già siglato, un’ipotesi o altro”.

Così, nell’incertezza, molti lavoratori si rivolgono, ma senza soddisfazione, a Fim e Uilm. Dal canto loro Fiom e Usb avanzano ai cugini sindacati e all’azienda richiesta di chiarezza. Anche in questo caso senza risposta. Certo, tirano le somme Missiroli e Conte, Fim e Uilm avendo la maggioranza “hanno l’autorità della contrattazione, ma avrebbero anche l’onere della chiarezza” dato che i rappresentanti sindacali rappresentano gli interessi della totalità dei lavoratori di Marcegaglia. Fiom e Usb tramite volantinaggio, bacheche sindacali, passaparola e ogni altro mezzo democratico previsto, dunque, “informeranno i lavoratori di tale situazione e si coordineranno con essi per come proseguire la lotta per la conquista di un contratto dignitoso”. Tuttavia, concludono i due sindacalisti, “c’è chi ha delle responsabilità date dai numeri, ma che forse non è più rappresentativo dei lavoratori, che dovrebbe interrogarsi su cosa sia un sindacato e di chi debba fare gli interessi”.