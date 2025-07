Ravenna, maltrattamenti sulla sorella invalida: patteggia un anno e otto mesi

Ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi il 46enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della sorella maggiore, invalida, con cui viveva insieme alla madre. L’uomo, difeso dall’avvocato Michele Dell’Edera, era stato arrestato a gennaio in seguito a un grave episodio di aggressione: secondo quanto ricostruito nel quadro accusatorio, aveva colpito la sorella con un pugno al volto, per poi stringerle le mani al collo. Infine l’aveva colpita con un coltello da cucina al polpaccio sinistro. La donna era finita al pronto soccorso dove le erano state refertate fratture scomposte del setto nasale e escoriazioni multiple, per una prognosi complessiva di 30 giorni. Era così emerso un quadro familiare fatto di violenza sia fisica che verbale, come confermato anche successivamente dalla vittima stessa, tutelata dall’avvocata Alessandra Giovannini, in cui le minacce di morte si susseguivano ad aggressioni sia verbali che fisiche. Il 46enne, arrestato dalla polizia intervenuta sul posto per fermare l’aggressione, era poi finito in custodia cautelare in carcere su richiesta del pm di turno Monica Gargiulo: impossibile, aveva valutato il giudice, concedergli i domiciliari, che d’altronde avrebbero comportato una convivenza non più praticabile con la sorella vittima delle angherie.