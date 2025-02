È stato prorogato al 30 giugno il termine per l’esecuzione degli interventi e la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute a seguito dei danni subiti a causa del fortunale del luglio 2023. Lo annuncia il Comune di Ravenna in una nota. Per poter accedere al contributo, privati e aziende dovranno ultimare gli interventi e presentare la documentazione della spesa sostenuta, valida ai fini fiscali (fatture, ricevute, etc...) e comprovata da mezzi di pagamento tracciabili (bonifici bancari o estratti conto in caso di pagamento con carte di credito) al fine di risalire a chi ha effettuato il pagamento e alla tipologia di interventi per i danni ammessi a contributo.

La documentazione integrativa inerente la rendicontazione, quanto meno nel limite massimo del contributo ammesso pari a 5mila euro per i privati e 20mila per le imprese, dovrà quindi essere presentata al Comune tassativamente entro il termine perentorio del 30 giugno pena la perdita del contributo stesso.