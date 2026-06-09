Ravenna, magliette gialle: le iscrizioni toccano quota 600

Ravenna
  • 09 giugno 2026
Ravenna, magliette gialle: le iscrizioni toccano quota 600
Ravenna, magliette gialle: le iscrizioni toccano quota 600
Ravenna, magliette gialle: le iscrizioni toccano quota 600

Questa mattina, a Ravenna, a palazzo Rasponi dalle Teste, si è svolta la cerimonia di consegna delle magliette gialle.

Numerosi i giovani che si sono presentati per ritirare la propria maglietta, da sempre simbolo del progetto di volontariato dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni.

L’iniziativa “Lavori in Comune”, è promossa dall’assessora al Decentramento Federica Moschini: “E’ sempre un’emozione – afferma l’assessora – accogliere i nostri ragazzi e ragazze e consegnare la ormai mitica “maglietta gialla”. Si tratta di un simbolo che contraddistingue l’impegno civico e civile dei nostri giovani”.

Chi sono le magliette gialle

A oggi sono poco meno di 600 i giovani che si sono iscritti, e i nuovi arrivi sono ormai pari a chi ha partecipato gli anni scorsi. La maggioranza degli iscritti è nata nel 2010, a seguire i 2009 e del 2011.

La maggior parte degli iscritti risiedono in città e nella zona del mare e la maggior parte, per le scuole superiori, proviene dal liceo scientifico Oriani e dal liceo classico Alighieri; seguono poi il liceo artistico Nervi-Severini, gli istituti tecnici, geometri, e professionali.

Rimangono ancora alcuni posti disponibili, perciò le iscrizioni restano aperte.

I laboratori

Ottanta i laboratori previsti a partire dal 15 giugno, quest’anno con una maggiore diversificazione di orario e programmazione: vi sono attività pomeridiane o mattutine, settimanali o giornaliere. In questa quindicesima edizione, per la prima volta, i laboratori proseguono fino all’1 settembre.

Previste le seguenti attività: ripristino di aree verdi e beni comuni, realizzazione di murales e mosaici, riparazione di biciclette da destinare a finalità sociali, accoglienza turistica e supporto ad attività rivolte ai bambini. Registrano numerose adesioni anche i laboratori finalizzati al supporto di associazioni attive nei confronti delle categorie più fragili, così come quelli dedicati al primo soccorso.

Tutte le informazioni all’indirizzo magliettegialle@comune.ravenna.it .

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