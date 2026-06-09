Ravenna, magliette gialle: le iscrizioni toccano quota 600

L’iniziativa “Lavori in Comune”, è promossa dall’ assessora al Decentramento Federica Moschini : “E’ sempre un’emozione – afferma l’assessora – accogliere i nostri ragazzi e ragazze e consegnare la ormai mitica “maglietta gialla”. Si tratta di un simbolo che contraddistingue l’impegno civico e civile dei nostri giovani”.

Numerosi i giovani che si sono presentati per ritirare la propria maglietta, da sempre simbolo del progetto di volontariato dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni.

A oggi sono poco meno di 600 i giovani che si sono iscritti, e i nuovi arrivi sono ormai pari a chi ha partecipato gli anni scorsi. La maggioranza degli iscritti è nata nel 2010, a seguire i 2009 e del 2011.

La maggior parte degli iscritti risiedono in città e nella zona del mare e la maggior parte, per le scuole superiori, proviene dal liceo scientifico Oriani e dal liceo classico Alighieri; seguono poi il liceo artistico Nervi-Severini, gli istituti tecnici, geometri, e professionali.

Rimangono ancora alcuni posti disponibili, perciò le iscrizioni restano aperte.