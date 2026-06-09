Ravenna, magliette gialle: le iscrizioni toccano quota 600

Questa mattina, a Ravenna, a palazzo Rasponi dalle Teste, si è svolta la cerimonia di consegna delle magliette gialle.
Numerosi i giovani che si sono presentati per ritirare la propria maglietta, da sempre simbolo del progetto di volontariato dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni.
L’iniziativa “Lavori in Comune”, è promossa dall’assessora al Decentramento Federica Moschini: “E’ sempre un’emozione – afferma l’assessora – accogliere i nostri ragazzi e ragazze e consegnare la ormai mitica “maglietta gialla”. Si tratta di un simbolo che contraddistingue l’impegno civico e civile dei nostri giovani”.