Ravenna, magliette gialle invernali: 84 posti per giovani dai 15 ai 29 anni

Per la prima volta il progetto Lavori in Comune avrà anche un’edizione invernale. Grazie a un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del piano triennale Geco (Giovani evoluti e consapevoli), azione YoungERcard, i servizi Decentramento e Politiche giovanili del Comune di Ravenna, con il supporto della cooperativa Villaggio globale, lanciano l’edizione invernale 2026 del progetto che mette al centro la partecipazione giovanile e la cura del bene comune.

“Auspichiamo che anche questa nuova edizione invernale di Lavori in Comune - dichiarano l’assessora al Decentramento Federica Moschini e l’assessora alle Politiche giovanili Hiba Alif – raggiunga gli stessi risultati dei laboratori estivi, che negli anni hanno registrato una grande partecipazione da parte dei giovani, dimostrandosi un’importante occasione di impegno attivo. L’obiettivo resta lo stesso: sostenere le fasce più fragili e promuovere la solidarietà e la cittadinanza attiva rafforzando al tempo stesso il legame tra le nuove generazioni, il territorio e le associazioni di volontariato”.

Rispetto all’edizione estiva, l’edizione invernale delle magliette gialle prevede alcune novità. L’impegno richiesto sarà di 2-4 ore settimanali, nel periodo tra marzo e maggio, così da permettere ai partecipanti di integrare l’attività di volontariato nella propria routine.

Si amplia inoltre la fascia d’età: potranno infatti iscriversi i giovani dai 15 ai 29 anni, quindi non solo studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ma anche universitari, giovani lavoratori e inoccupati. L’obiettivo è coinvolgere la ricca e variegata comunità giovanile del territorio, favorendo la creazione di reti, relazioni e nuove opportunità nel mondo del volontariato. All’edizione invernale partecipano inoltre nuove associazioni di volontariato, accanto ad alcune collaborazioni ormai consolidate negli anni.

Le iscrizioni apriranno venerdì 20 febbraio alle ore 14.30 e sarà possibile iscriversi esclusivamente online. A questo link è possibile consultare il programma completo, avere maggiori informazioni e accedere al form di iscrizione: https://comune.ravenna.it/novita/news/lavori-in-comune-winter-edition/

I posti disponibili sono 84, suddivisi in 32 percorsi diversi di volontariato. Ogni partecipante potrà iscriversi ad un solo percorso, che prevede la frequenza di 20 ore di volontariato, utili per il riconoscimento di crediti scolastici e/o formativi e premialità in bonus cultura. Possono partecipare residenti o domiciliati nel comune di Ravenna, nonché studenti e studentesse iscritti a istituti scolastici o universitari del territorio comunale.

Il 26 febbraio alle 17.30 nella sala Buzzi di via Berlinguer 11, ci sarà l’incontro di presentazione, dove saranno presenti alcune delle associazioni che ospiteranno i percorsi.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a maglietteinvernali@comune.ra.it.