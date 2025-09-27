Ravenna, Madonna dell’Albero: sottopasso chiuso per altri due giorni

Sono in fase di conclusione gli interventi di Anas sulla statale 16 Adriatica, nel tratto che attraversa il sottopasso di Madonna dell’Albero, alle porte di Ravenna. Dopo settimane di lavori, necessari per il consolidamento e l’adeguamento della struttura, si avvicina il momento del ripristino del doppio senso di marcia e della piena accessibilità al traffico, compreso quello del trasporto pubblico.

Per completare le ultime operazioni, in particolare lo smontaggio dei ponteggi e gli interventi finali di messa in sicurezza, Anas ha annunciato un’ultima chiusura temporanea del sottopasso. La sospensione della circolazione è stata programmata dalle 10 di sabato 4 ottobre alle 6 di lunedì 6 ottobre, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per studenti e lavoratori nel primo giorno utile della settimana.

Il tratto interessato dalla chiusura sarà quello di via Cella, tra il civico 51 (dopo l’incrocio con via Fratelli Chiari) e l’intersezione con via 56 Martiri. Nel tratto compreso tra il civico 51 e lo stradello di accesso ai civici 31/39 di via Cella il divieto di transito riguarderà tutti i veicoli, fatta eccezione per residenti, domiciliati, veicoli di emergenza, mezzi di pronto intervento, automezzi Hera per operazioni di pulizia e raccolta rifiuti, e mezzi di Enel, Hera, Telecom e altri gestori di servizi pubblici impegnati in interventi urgenti. Nel tratto successivo, tra lo stradello e l’incrocio con via 56 Martiri, il divieto di circolazione sarà esteso a tutti i veicoli senza eccezioni. Rimane aperto e percorribile a piedi o in bicicletta il sottopasso pedonale di via Cella.

Conclusa questa ultima fase, Anas provvederà al ripristino della circolazione a doppio senso e alla riattivazione del passaggio dei mezzi pubblici, migliorando l’accessibilità tra le frazioni sud di Ravenna e il centro città. Un intervento atteso dai residenti, che avevano segnalato disagi soprattutto nei collegamenti scolastici e lavorativi.